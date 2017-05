Publicidade



É na capital Porto Velho que se concentra a grande demanda de bolsas de sangue do estado, segundo a gerente técnica da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron), Carola Hurtado. Para garantir o abastecimento desse banco de sangue e melhor aproveitamento das doações feitas no interior, a instituição anuncia que iniciará o redimensionamento de hemocomponentes, que são os elementos do sangue: hemácias, plasma, leucócitos e plaquetas.

‘‘Desta forma vamos redirecionar os produtos onde são mais necessários, melhorando o atendimento principalmente em Porto Velho, que é onde temos o maior número de cirurgias devido os hospitais da capital atenderem a pacientes do interior’’, explicou.





Segundo ele, o redimensionamento começou pelo município de Ariquemes, que nesta semana teve toda validação de processo aprovada. “É muito importante destacar que para que este redirecionamento aconteça é feito todo um trabalho para garantir a qualidade desses hemocomponentes. Não é simplesmente coletar em Ariquemes e usar o produto em Porto Velho’’, esclareceu.

A gerente técnica disse que o processo de avaliação é para garantir a segurança de que o produto utilizado tem qualidade. ‘‘Nós verificamos se o produto coletado em Ariquemes mesmo com o transporte chegou à capital nas condições ideais para atender aos pacientes, e constamos que sim. As plaquetas de Ariquemes começam nos próximos dias a ser utilizadas em Porto Velho’’, adiantou.

A ideia é ampliar ainda mais os pontos que farão parte desse redimensionamento. ‘‘Vamos ter um polo em Ji-Paraná, que vai receber a demanda de produção de outros municípios e vai atender diretamente ao hospital de Cacoal, que é um dos hospitais de maior porte do estado’’, disse a gerente.

A iniciativa mostra o fortalecimento da Hemorrede de Rondônia em unir esforços para melhorar e ampliar os serviços no estado.