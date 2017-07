Um pedreiro de 22 anos foi morto a tiros na quinta-feira (27), enquanto estava no interior de um comércio de compra e vendas de produtos usados em Cacoal (RO), município a 480 quilômetros de Porto Velho. A vítima foi atingida por pelo menos seis tiros e morreu no local. O jovem possuía algumas passagens pela polícia.

Aos policiais, uma testemunha contou que estava em frente ao comércio quando chegou um homem a pé procurando pela vítima, que estava no interior do estabelecimento. O suspeito que estava usando uma jaqueta jeans e um capacete na cabeça e assim que encontrou o jovem, o questionou se ele lembrava dele. Porém, antes que a vítima respondesse, efetuou os disparos e em seguida, fugiu utilizando uma motocicleta.

A perícia esteve no local e constatou que o pedreiro foi atingido com pelo menos seis disparos de arma de fogo, sendo que três tiros acertaram as costas, um nas nádegas e dois na perna direita. Os ferimentos causaram a morte da vítima no local.