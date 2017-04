Calendário Florestal de Rondônia de 2017 iniciou no último sábado (1). De acordo com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), no período que seguirá até 31 de dezembro deste ano, ficam restritas as atividades de extração, retirada e transporte de madeira. Segundo o órgão, o texto da portaria que rege o calendário não se aplica à exploração de florestas plantadas.