O corpo de um homem de 41 anos foi encontrado boiando nas águas do Rio Machado em Cacoal (RO), a 480 quilômetros de Porto Velho. A vítima foi localizada na tarde da última quinta-feira (16) por um pescador que acionou o Corpo de Bombeiros.

Um homem estava pescando no Rio Machado, quando avistou o corpo boiando nas águas. Ele acionou ma guarnição do Corpo de Bombeiros, que se deslocou até o local informado e retirou o corpo da água. Após o resgate, foi localizada, em um dos bolsos da bermuda da vítima, uma carteira de reservista indicando que ela era moradora de Pimenta Bueno (RO).

A Polícia Técnica foi acionada e constatou que, a princípio, o corpo não apresentava nenhuma lesão grave. Em seguida, o corpo foi liberado para a funerária de plantão. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, que deve investigar a morte.

Fonte: G1