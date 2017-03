Publicidade



A Polícia Federal (PF) deflagrou ontem, terça-feira (28) a Operação Retomada, para combater uma associação criminosa voltada para o tráfico de drogas e lavagem de capitais em cinco Estados do País. Conforme a PF, a investigação teve início no mês de julho de 2016, dando continuidade aos trabalhos desenvolvidos nas operações Nova Dimensão e Cardeal.

Conforme a PF, na Operação Retomada foram executados 13 mandados de prisão preventiva, mas apenas nove foram presos até a tarde de ontem. Também foram feitas 9 conduções coercitivas e o cumprimento de 17 mandados de busca e apreensão nos estados de Rondônia, Maranhão, Pará, Mato Grosso do Sul e Paraná.

“Em Porto Velho foram cinco equipes responsáveis pelo cumprimento de cinco mandados de busca e condução coercitiva. Os investigados que aqui residiam, ou se encontravam presos, eram responsáveis pela parte da lavagem de capitais”, aponta a PF.

Ao longo das investigações da Operação Retomada, os agentes da PF conseguiram apreender mais de R$ 1,4 milhão em espécie, que era destinado ao pagamento de carregamento de entorpecentes, além de quatro fuzis e duas munições de diversos calibres.

Conforme a PF, com os lucros obtidos nas vendas de entorpecentes a quadrilha possuía “um esquema altamente organizado para a lavagem dos capitais ilícitos, mediante a compra de imóveis, aeronave, veículos, dentre outros bens de elevado valor”.

A Polícia Federal (PF) revelou que um avião de pequeno porte foi apreendido. Conforme invetigações, a aeronave era usada por uma associação criminosa para levar drogas de Rondônia aos quatro Estados e também fazer lavagem de capitais.

Ao todo, a polícia estima que a quadrilha tenha movimentado R$ 5 milhões de forma ilegal com o tráfico e lavagem de dinheiro.

Em entrevista coletiva em Porto Velho, o delegado Leonardo Marino explicou que um dos líderes do grupo chegou a construir uma pista de pouso em uma fazenda, da qual a quadrilha era proprietária.

“Recentemente, o principal líder da organização adquiriu uma fazenda com o dinheiro ilícito do tráfico de drogas na divisa do Pará com o Maranhão, onde ele construiu uma pista de pouso e também adquiriu um avião. Com isso, passou a não depender de outros grupos e ele mesmo fazia o transporte do estado de Rondônia até essa fazenda onde ele ocultava a droga em toneis enterrados ao longo da fazenda”, explicou.

Ainda conforme a PF, a abordagem da aeronave foi feita no momento em que ela aterrissava na fazenda, no Pará.

“Acreditava-se que ela estaria carregada com entorpecente, mas o avião apresentou problemas mecânicos e teve que retornar à fazenda com o dinheiro que seria entregue aos fornecedores”, revelou Marino.

Dentro do avião, os agentes da PF apreenderam cerca de R$ 900 mil que estavam dentro de uma mala no avião, além de quatro fuzis, munições, duas pistolas e outros objetos ilícitos. “Tanto essa fazenda quanto o avião e carros foram adquiridos pelos principais líderes e demais envolvidos na organização criminosa”, contou.

Nome da operação

O nome da operação, Retomada, foi dado porque o grupo criminoso já vinha sendo investigado pela Polícia Civil de Porto Velho, em 2016, na denominada Operação Conceição.

Conforme a PF, alguns integrantes do grupo haviam ficado em liberdade, não haviam sido identificados ou estavam foragidos.

