A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Retomada, nesta terça-feira (28), para combater uma associação criminosa voltada para o tráfico de drogas e lavagem de capitais em cinco estados do país. Conforme a PF, a investigação teve início no início do mês de julho de 2016, dando continuidade dos trabalhos desenvolvidos nas operações Nova Dimensão e Cardeal.

Conforme a PF, na operação estão sendo cumpridas 13 mandados de busca prisão preventiva, 9 conduções coercitivas e 17 mandados de busca e apreensão nos estados de Rondônia, Maranhão, Pará, Mato Grosso do Sul e Paraná.

Ao longo das investigações da Operação Retomada, os agentes da PF conseguiram apreender mais de R$ 1,4 milhão em espécie, que era destinado ao pagamento de carregamento de entorpecentes, além de quatro fuzis e duas munições de diversos calibres.

Conforme a PF, com os lucros obtidos nas vendas de entorpecentes a quadrilha possuía “um esquema altamente organizado para a lavagem dos capitais ilícitos, mediante a compra de imóveis, aeronave, veículos, dentre outros bens de elevado valor”.

Às 11h (local), a PF fará uma coletiva com a imprensa em Porto Velho para falar sobre as investigações e prisões feitas na Operação Retomada.

Fonte: G1