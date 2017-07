O Plano Safra 2017/2018 vai destinar para Rondônia R$ 1,2 bilhões. A maior parte dos recursos, R$ 781 milhões, será para os produtores da Agricultura familiar. O médio produtor rural terá direito à fatia de R$ 218 milhões e a agricultura empresarial ficará com R$ 242 milhões. O lançamento do plano foi feita pela superintendência do Banco do Brasil em Rondônia nesta terça-feira (11), em Ariquemes.

Durante a solenidade de lançamento o superintendente do Banco do Brasil em Rondônia, Antônio Carlos Soares, destacou a escolha do município na região do vale do Jamari e fez um breve balanço dos investimentos do plano safra 2016/2017.

“A região do vale do Jamari não foi escolhida por acaso para receber o primeiro lançamento do novo Plano Safra, a região concentrou 25% de todas as aplicações da linha Agro da instituição no plano safra 2016/2017, totalizando mais de R$ 257 milhões. Ao todo foram aplicados 100% dos recursos disponíveis para Estado, mais de R$ 1,015 bilhões, isso representa 5% a mais que no plano safra 2015/2016,” explica Soares.

Para o gerente de agronegócio do Banco do Brasil, Jhovito Evaristo Correia, essa ação só foi possível graças à parceria com o governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), Emater-RO, empresas privadas de assistência técnica e extensão rural, investimentos em novas tecnologias e a 6ª Rondônia Rural Show.

“O Banco vem buscando fortalecer o seu papel de protagonista no agronegócio brasileiro, investindo em tecnologia com objetivo de agilizar e aumentar a produtividade. Um exemplo claro, foi durante a 6ª Rondônia Rural Show, que produtores fizeram suas solicitações de financiamentos de maquinas e implementos diretamente pelo aplicativo em seus smartphones,” descreve Correia.

O secretário da Seagri, Evandro Padovani, lembrou os resultados agrícolas e se mostrou otimista sobre a quebra de recordes. Hoje a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgou estimativa de que produção de grãos para a safra 2016/17 de mais 1,8 milhões de toneladas, aumento de 18,1% ou 286 mil de toneladas a mais que a safra passada (1,5 milhões de toneladas). Os números são da 10ª estimativa da atual safra.

“Os resultados desses investimos alinhados com os incentivos do governo de Rondônia podem serem constatados no aumento da produção e com sustentabilidade ambiental. Além dos índices de produção, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) soltou estimativa do valor bruto da produção agropecuária (VBP) em que o estado de Rondônia, em 2017, alcançará o valor de mais de R$ 8,5 bilhões. Será o maior do últimos anos,” destaca Padovani.

“Ao ouvir estes números, sinto-me horado com os pioneiros que vieram para um território, com coragem para trabalhar e sem medo para encarar os desafios selva. Aqui acreditaram e empreenderam naquele território que com o passar dos anos se tornaria um estado. Isso tudo construindo com muito esforço, pois não havia bancos e governos incentivando e apoiando como hoje temos. Com o apoio das instituições financeiras, governamentais e privas, e de pesquisa aos produtores rurais do nosso estado em 30 anos produziremos cinco vezes mais que hoje,” descreve entusiasmado o vice-governador Daniel Pereira.