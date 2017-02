A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) revelou nesta semana que o plantio de soja aumentou 70% em 2016 nos nove municípios do Vale do Jamari, em Rondônia, se comparado ao ano anterior. O anúncio do crescimento foi feito durante o “Dia de Campo de Soja” em Ariquemes (RO).

No intuito de render ainda mais na produção deste ano, a expansão do cultivo da soja deixa os agricultores ainda animados nas oportunidades de novos negócios e ofertas de empregos no campo.

Com lavouras em três municípios da região, o jovem agricultor Fernando Di Carlos conta que o negócio de família se iniciou no Paraná, mas há oito anos resolveram apostar na produtividade da soja em Rondônia.

“Viemos para a região em busca da oportunidade do plantio e encontramos um cenário bastante favorável por possuir áreas planas que são recomendadas para a agricultura. Tem uma boa característica de logística por estarmos próximo ao porto. Todos esses fatores nos motivaram a vir para o estado e poder investir nos nossos negócios, agora estamos nos aperfeiçoando para tentar obter uma melhor produtividade a cada colheita”, explica.

Dividido entre os negócios da indústria madeireira da família e a plantação de soja há nove anos, o produtor Nereu Mezzomo relata que ao longo do tempo ampliou as áreas plantadas do grão e gerou oportunidades de bons negócios e empregos no campo.

Para o pesquisador da Embrapa, Vicente Godinho, um dos fatores que auxiliaram no aumento das áreas de plantação no Vale do Jamari foram os preços das terras, qu e estão levando os produtores cada vez mais para outras fronteiras.

“Por estar perto do porto, a soja aqui vale até R$ 6 a mais do que o grão colhido em Vilhena (RO), então é muito melhor produzir aqui do que nos locais mais afastados do porto”, afirma.

Em Machadinho D’Oeste, a produção no município aumento mais de 200% em relação a safra de 2014/2015 com a de 2015/2016. Com todos esses fatores que ajudaram a região em subir no rankingda expansão e produção de soja, os agricultores estão entusiasmados em colocar o local na lista dos municípios que mais produzem soja no estado.