Com a informação, os policiais foram até o endereço e, logo ao chegarem, avistaram o menor saindo da casa. Durante a abordagem, encontraram com o garoto uma peça de maconha.

No quarto do suspeito, os policiais encontraram ainda dois sacos com acessórios para celulares, contendo 190 capinhas; 117 baterias; 82 películas; quatro cabos universais de USB; dois fones de ouvido; três cabos USB e um vídeo game. Sobre esses produtos, o homem disse à polícia que recebeu como pagamento de dívida, mais não informou de quem.