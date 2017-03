PM é preso após agredir a ex com socos no Dia Internacional da Mulher

Militar teria esmurrado ex-mulher sem motivo aparente, diz boletim. Policial negou as agressões na Central de Polícia de Porto Velho.

Um policial militar de 31 anos foi preso em flagrante, na tarde desta quarta-feira (8), suspeito de agredir a ex-mulher com socos, uma estudante de 21 anos, em Porto Velho. Conforme a Polícia Militar (PM), a agressão ocorreu na casa da vítima, no Dia Internacional da Mulher, após o soldado ir levar um remédio à vítima.

Depois de ser preso, a mulher contou aos policiais que durante a agressão o homem atirou com o revólver, mas a bala atingiu e danificou as porta dos fundos da residência. O PM negou as agressões em depoimento.

A ocorrência, registrada como “lesão corporal – violência doméstica”, aconteceu na residência da vítima, Bairro Nova Floresta, na Zona Sul da capital. De acordo com o registro policial, a jovem disse que o ex-marido foi à casa dela para pegar o filho e levar a um posto de saúde e, sem motivo aparente, passou a agredi-la com socos. Em seguida efetuou um tiro que atingiu a porta dos fundos da residência.

Depois do disparo o militar saiu, mas voltou logo em seguida procurando o aparelho celular dele. A estudante então saiu pela porta dos fundos e acionou a polícia. Quando os policiais chegaram ao local o PM estava parado, em frente à casa da ex-esposa.

Os agentes fizeram então uma revista no militar e no veículo dele, mas nenhuma arma foi localizada. Questionado sobre a agressão, o policial negou as agressões e afirmou que teria sido atacado pela vítima antes.

O suposto agressor disse ainda que não estava armado e que a mulher teria se apropriado do aparelho celular dele. O caso foi registrado na Central de Polícia, onde o policial militar ficou preso.