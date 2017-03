Publicidade



A Polícia Militar prendeu na madrugada desta quarta-feira (29), o jovem Rodrigo S.N (19), acusado de agredir a namorada de 16 anos, que está grávida. O crime ocorreu na Avenida Guaporé com rua Piratininga, bairro Lagoa, zona Leste de Porto Velho.

Populares avistaram as agressões e solicitaram o serviço de uma guarnição que realizava patrulhamento pela região. O suspeito estava espancando a adolescente com socos e puxões de cabelo. Os policiais de imediato foram para o local e flagraram as agressões.

Rodrigo foi preso e quando questionado sobre o motivo das agressões, informou que a vítima estava embriagada e dando muito trabalho para ir para casa. O jovem foi levado para a Central de Flagrantes. A vítima que reclamava de muitas dores, recusou atendimento médico.

Fonte: RONDONIAOVIVO