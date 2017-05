A Polícia Militar (PM) de Cacoal (RO), município a 480 quilômetros de Porto Velho, conduziu seis pessoas à Delegacia de Polícia Civil, pela prática de roubo, na noite de sábado (27), dessas, três foram presas em flagrante e as demais foram ouvidas e liberadas em seguida. De acordo com o comandante da 1º e 2º companhia de Polícia Militar, tenente Antônio Rodrigues de Matos, a quadrilha já vinha sendo acompanhada e investigada pelas equipes da PM.

Roubos

Segundo consta no boletim de ocorrência, na sexta-feira (26) ocorreu o roubo de uma motoneta. Em contato com a vítima, ela relatou aos policiais que no momento em que estava guardando seu veículo dentro do quintal foi surpreendida por dois homens armados com um revólver que a ameaçou de morte, exigindo que a mesma lhe entregasse a motoneta e sua bolsa contendo aparelho celular e documentos pessoais. Para roubar a vítima, os suspeitos utilizaram um carro.

Diante das informações, os policiais passaram a buscar por imagens de câmeras de segurança nas proximidades que ajudasse na localização do veículo envolvido no roubo, e obtiveram êxito na pesquisa, descobrindo que o carro estava sendo conduzido por um homem de 33 anos. Como o homem já era conhecido no meio policial, os policiais já tinham informações de que seu comparsa, poderia ser um jovem de 21 anos. A PM procurou a vítima, mostrou as imagens dos dois homens e a mulher reconheceu os suspeitos como sendo os autores do roubo.

Na madrugada de sábado (27) os policiais receberam a informação de outro roubo, dessa vez de uma motocicleta, e que os suspeitos teriam utilizado a motoneta roubada na noite anterior para praticar o crime. Os policiais passaram a pesquisar pelas imagens das câmeras de segurança da PM e encontraram registros do momento em que o suspeito, de 21 anos, pilotando a motoneta roubada entra na BR-364, faz uma conversão na contramão e entra na RO-383, destino a uma mata.

Desconfiados de que os produtos do roubo pudessem estar no local, os policiais se deslocaram até a mata e após realizar buscas, encontraram os dois veículos roubados escondidos em meio ao matagal, além de roupas femininas e documentos pessoais da primeira vítima.

Captura dos suspeitos

Os policiais então resolveram fazer uma operação para capturar os suspeitos, e na certeza de que eles retornariam para buscar os objetos, passaram a se revesar escondidos no local. Por volta das 21h de sábado (27), chegou na mata dois suspeitos de bicicleta, que iniciaram uma discussão sobre a quantidade de drogas que pediriam pelas motos. Antes de definirem a quantidade, um deles se afastou pegou um capacete que estava escondido no meio do mato e quando se dirigiu para pegar a motocicleta, os policiais se apresentaram e deram voz de parada. Um dos suspeitos se jogou no chão e o outro tentou empreender fuga a pé, mais foi capturado.

Os policiais seguiram com a ocorrência e foram até as residências dos envolvidos, para fazerem buscas, onde encontraram enterrado no quintal uma arma de fogo calibre .22 carregada com cinco munições intactas, utilizada na prática dos roubos. Também foi nas residências, que os policiais prenderam os demais envolvidos nos crimes.

“Na operação nós recuperamos duas motocicletas roubadas, essa quadrilha que é especializada em roubos de veículos já são conhecidos no meio policial, pela prática reiterada desse tipo de delito”, disse o tenente Antônio.