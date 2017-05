Publicidade

A Polícia Militar, neste domingo, 21 de maio, de forma esplêndida recuperou 03 motocicletas que haviam sido roubadas/furtadas, duas delas nos município de Cacoal e a outra em Pimenta Bueno, está última na noite desta sexta-feira, as motocicletas de placas NBO-9321 e NCH-3239 foram encontradas com menores de idade no Distrito Flor da Serra (popularmente conhecidos por 14 de abril).

A restrição de roubo/furto foi constatada após abordagem realizada pelas equipes da PM que atuavam na região rural de Espigão, durante realização da missão Paz no Campo, que tem como meta diminuir os conflitos agrários e combater os crimes nestas regiões.

O terceiro veículo recuperado, uma motocicleta CG TITAN placa NCS-7304, foi localizado com Walison Lopes Santana, 18 anos, no momento da prisão PMs da inteligência abordaram o infrator e questionou sobre a placa estar totalmente levantada, sendo informado por ele que seria pra não ser identificado o veículo, no momento da prisão Walison estava utilizando a motocicleta para fazer malabarismo (empinando) na pista de motocross em Espigão.

A Polícia Militar se mostra mais uma vez garantidora da ordem pública e asseguradora do patrimônio da sociedade rondoniense. Polícia Militar de Rondônia: sua segurança é a nossa vida, somos instrumento de paz.