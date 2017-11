Polícia Civil realiza Workshop sobre Investigação Criminal em Cacoal

Ao participar do evento de abertura do I Workshop de Investigação Criminal para delegados de policia realizado em Cacoal, o Secretário de Estado da Segurança, defesa e Cidadania, Lioberto Caetano, apresentou um diagnóstico sobre a atuação da Polícia Civil em Rondônia. Caetano disse que a Polícia Civil apresenta bons resultados e que precisa fortalecer ainda mais sua atuação na atividade fim.

“Na contramão dos índices de violência nacionais, Rondônia esta bem. Mas tem um ou dois itens que estão acima dos índices do ano passado e pode melhorar”. Para Caetano, “precisamos trabalhar para que todos os nossos indicadores melhorem”.

A atuação conjunta é que vai fazer com que consigamos garantir o enfrentamento e buscar melhores resultados. Todos precisam desempenhar sua função com qualidade, transparência e efetividade, disse o secretário.

O evento foi promovido pela Delegacia-Geral da Polícia Civil e contou com Cerca de 80 Delegados de Polícia Civil. É uma ação do “Programa Rondônia Mais Segura”, lançado em setembro pelo governador Confúcio Moura.

A coordenação do workshop foi do Departamento de Polícia do Interior (DPI). Na abertura, além do secretário de segurança, Caetano, participaram da solenidade de abertura o Delegado-Geral da Polícia Civil, Eliseu Muller, a Prefeita do município de Cacoal, Glaucione Rodrigues, o Diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), Arismar Araújo, demais autoridades, servidores e delegados da Polícia Civil.

A prefeita de Cacoal, Glaucione Rodrigues, enalteceu o Programa Rondônia Mais Segura, apresentado na cidade na mesma semana do evento, realizado pelos delegados. Glaucione disse estar disposta a colaborar para o fortalecimento do programa.

“Vamos trabalhar juntos para garantirmos uma segurança pública de qualidade, pois sabemos que vários fatores colaboram para a criminalidade, seja a falta de iluminação pública em uma Avenida ou falta de políticas públicas no segmento da cultura, esporte educação. Por isso, vamos trabalhar em conjunto para proporcionar o melhor à população”, comentou a Prefeita.

Para o Delegado-Geral da Polícia Civil, Eliseu Muller, a realização deste encontro foi um marco para os delegados de polícia, pois nunca foi realizado antes. “O objetivo deste evento, além de qualificar profissionais da segurança, promove a interação e integração entre as autoridades policiais; garante a troca de experiência e estreita a relação entre os mesmos possibilitando assim, a troca de informações e o aprimoramento do conhecimento em determinado segmento da investigação policial”, destaca Eliseu.

Arismar Araújo, Diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI) e coordenador do evento, explica que o I Workshop de Investigação Criminal visa apresentar novas possibilidades de investigação para as autoridades policiais, com novas experiências; metodologias; utilização das redes sociais; perícia, entre outros temas que colaboram diretamente para elaboração de provas que fortaleçam o inquérito policial, afirmou o Delegado.

A importância do trabalho de inteligência e os resultados garantidos com esse modelo de trabalho foram defendidos; ação contra o crime de lavagem de dinheiro; bem como a utilização de novos reagentes para coleta de impressão digital foram alguns dos temas debatidos.

Ao final da atividade, os Delegados debateram sobre a realidade institucional e padronização; agradeceram a oportunidade e solicitaram mais ações com esse objetivo, o que implica na possibilidade da realização da segunda edição do evento para o próximo ano.