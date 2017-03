Publicidade



Polícia Civil de Ariquemes (RO), no Vale do Jamari, incinerou 317 quilos de pasta base de cocaína que foram apreendidos dentro de um caminhão bitrem pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na quinta-feira (23), durante uma abordagem de rotina na BR-364. De acordo com a polícia, a incineração da droga ocorreu no final de semana.

“Assim que obtivemos a autorização fomos direto realizar a queima deste material, para evitar que existisse qualquer desaparecimento ou alguma perda desde o momento da apreensão, portanto, é de grande importância que a queima ocorra o mais rápido possível. A incineração aconteceu no sábado (25) e algumas drogas que ficaram pendentes em outros procedimentos terão as incinerações autorizadas ainda nesta semana”, relata.

Segundo o delegado, as investigações sobre a atuação dos traficantes iniciaram após o depoimento do motorista que transportava as drogas no caminhão e que deve ser incluído no final do inquérito policial.