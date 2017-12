Polícia Militar alerta para cuidados com saques bancários, carro mal fechado e vizinhos desinformados sobre férias

Aproxima-se o período de férias, mais pessoas andam nas ruas, o uso do telefone celular é constante, e o chamarisco ao furto e ao roubo se torna mais frequente. Em Porto Velho, a Polícia Militar vem constatando diariamente furtos de dois e até três celulares de uma só vez.

“As pessoas precisam prestar mais atenção ao que acontece ao redor; nossas estatísticas revelam que 70% dos problemas de segurança neste período decorrem dessa falha”, disse o chefe do Centro de Comunicação Social da Polícia Militar, capitão Renato Suffi.

Contudo, entre janeiro e setembro deste ano, no comparativo com o mesmo período em 2016, houve redução de 6% nos furtos consumados e nos roubos. Em Rondônia, furtos de veículos diminuíram 41%. Deixar produtos de valor sobre bancos de veículos mal fechados, nem pensar. Ladrões continuam usando bloqueadores de sinais de alarme.

Alunos soldados irão às ruas em dezembro, conforme determinação do Comando Geral da PM, em reunião com a Diretoria de Ensino e Coordenadoria de Recursos Humanos.

“Com eles, teremos significativo aumento no policiamento ordinário, para dar a sensação de segurança e coibir ilícitos”, anunciou Suffi.

INVASÃO A RESIDÊNCIAS E LEI SECA

O maior problema no estado no final do ano é invasão a residências. Em seguida, furtos de veículos de pessoas que compram em lojas e passeiam, deixando dentro objetos de valor dentro do veículo, o que atrai ladrões.

“Até caminhão encosta para levar a mudança, de dia mesmo, e o vizinho não desconfia de nada, porque a maioria das pessoas viaja e não informa”, explicou Suffi.

Ele recomenda maior confiabilidade em vizinhos. “O ideal seria a criação da vizinhança solidária, prestando atenção no latido do cachorro, por exemplo, mas quem viaja deve fazer a sua parte bem feita, aparando a grama do jardim e acúmulo de correspondência no chão”, assinalou. “Cadeado para dentro do portão é o ideal, ao sair de férias; se estiver para fora sinaliza a ausência de pessoas em casa”, alertou.

Incautos sacam dinheiro para compras e contam notas na porta do banco. Ponto para o ladrão.

“Outros, também à vista de espertalhões, tiram pacotes de dinheiro do bolso para pagar algum produto, quando o aconselhável é quitar o débito com cartão ou mesmo cheque”, alertou o capitão.

No panfleto com dicas de segurança distribuído pela PM recomenda-se que, dentro e fora da agência, o cliente bancário nunca aceite ajuda de estranhos; verifique nas imediações do banco se há veículos suspeitos; não conte dinheiro em público; prefira transferências, evitando sacar grandes quantidades de dinheiro.

No trânsito, dirigir sob efeito de álcool terá vigilância redobrada no período natalino e de férias escolares. PM e Detran fiscalizarão em blitzes nos principais pontos de concentração popular, notadamente em festas.

“A aplicação da Lei Seca é prioridade em todo o estado”, afirmou.

FAÇA SUA PARTE

? Ao sair de casa, fique atento: observe a presença de veículos e pessoas estranhas.

? Não faça compra sozinho. Prefira fazê-las durante o dia.

? Pague com cartão, evitando grandes quantias em dinheiro.

? Cuidado máximo com bolsas, carteiras e produtos comprados.

? Desconfie de empurrões e esbarrões.

? Evite utilizar joias e roupas que chamem a atenção.