Na última segunda-feira (26), policiais militares de Espigão do Oeste ao tentar fazer uma abordagem de trânsito de rotina, foram surpreendidos com disparos de arma de fogo por parte dos criminosos que trafegavam em uma motocicleta.

A Polícia Militar de Cacoal em diligência pelo município, conseguiu localizar um dos criminosos que estava na motocicleta e teria atirado contra os policiais.

Trata-se de Levi da Mota Soares, de 36 anos, que estava escondido na casa de seu pai. Com a chegada da Polícia ao local, o meliante ainda tentou empreender fuga, pulando o muro, contudo não obteve êxito, sendo capturado.

No quarto que o criminoso estava, foi encontrado uma calça jeans e um par de botinas, a roupa tinha um furo na altura do joelho esquerdo, provavelmente em razão da troca de tiros com os policiais. A motocicleta usada no dia, também foi encontrada na residência.

As diligências continuam no intuito de localizar e prender o outro envolvido na ocorrência.