Na tarde deste sábado, 27, a Seção de Inteligência da Polícia Militar efetuou a prisão de PEDRO DURÃES FILHO E DE DAVID CORREIA DE MEDEIROS, ambas as prisões por força de mandado expedido pela 1ª Vara Criminal da comarca de Espigão do Oeste.

Já na tarde de domingo, 28, após dois meliantes efetuarem o roubo de uma motocicleta, a vítima relatou que tinha uma dívida com o infrator MAICON PEREIRA DOS SANTOS, conhecido pelo alcunha de “MK”, e que possivelmente este teria mandado os algozes da vítima cometer o roubo.

No momento da prisão dos infratores um deles tentou se desfazer de um objeto, que logo em seguida foi constatado tratar-se de droga do tipo “CRACK” e em ato contínuo a Seção de Inteligência encontrou “MK” em uma residência no bairro Cidade Alta juntamente com um menor sentados em um sofá e próximo a eles foi encontrado uma certa quantia de entorpecente do tipo MACONHA.

De imediato foi dado voz de prisão ao infrator e todos foram apresentados à justiça para que paguem pelos crimes praticados.

Ainda neste domingo, por volta das 20h uma ligação anônima feita no telefone 190 dava conta de que três pessoas empurravam uma motocicleta HONDA NXR BROS, Vermelha, Placa NDA-5950.

De imediato a guarnição da Polícia Militar rumou para o local e os infratores ao avistar a viatura embrenharam-se em um matagal, abandonaram a motocicleta e tentaram empreender fuga, mas dois dos três infratores foram capturados, delataram seu comparsa e disseram que haviam furtado o veiculo, que estava estacionado próximo a Praça Municipal.