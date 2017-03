POLÍCIA MILITAR EM ESPIGÃO RECUPERA COMPUTADOR FURTADO DE POSTO DE SAÚDE E IDENTIFICA INFRATORES DO CRIME

Publicidade



A Polícia Militar, durante o dia desta quarta-feira, 29 de março, esteve com a Seção de Inteligência e equipes da Radiopatrulha atuando em Operação, dentre as ações realizadas foi feito a prisão em flagrante delito de um traficante que atuava no bairro São José.

Como desdobramento desta ocorrência, os policiais militares identificaram que um dos usuários de entorpecentes envolvidos na ocorrência de tráfico era autor do crime de furto ocorrido num dos Postos de Saúde deste município, naquela ocorrência os infratores subtraíram um computador, um monitor LCD, teclado e mouse, após terem serrado a grade de ferro que protegia a janela do órgão público situado no bairro São José.

O mais grave está no fato de que a mãe – Patrícia Aparecida do Carmo – do envolvido de 16 anos, de iniciais A.L.C.C, sabia e auxiliava o filho a esconder os produtos provenientes do furto, estes inclusive foram encontrados no interior de um baú coberto por roupas dentro de seu próprio quarto.

Mais um crime que, pela Polícia Militar, é desvendado, infratores são identificados, e apresentados a justiça para responderem pelos crimes praticados, e ainda o patrimônio público fora devolvido a Prefeitura para atendimento da comunidade espigãoense.

