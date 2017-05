Publicidade

A Polícia Militar foi acionada na noite da última sexta-feira(19) para resgatar dois caseiros em uma fazenda no município de Espigão do Oeste.

A propriedade teria sido tomada de assalto por indivíduos armados que chegaram em uma caminhonete F-4000 efetuando disparos contra a residência. Considerando que o local está próximo a uma área invadida pela Liga dos Camponeses Pobres – LCP, que será reintegrada a posse na próxima terça-feira e estando nas proximidades da área indígena Roosevelt onde ocorre garimpo ilegal, de imediato a Polícia Militar acionou os policiais na folga de serviço em Pimenta Bueno e Espigão do Oeste e deslocou para o local distante de 80 km de Pimenta Bueno.

Ao todo, 20 policiais divididos em cinco guarnições foram até o local, no trajeto pela zona rural de Espigão do Oeste a Polícia Militar logrou êxito em prender em flagrante três indivíduos armados.

A polícia chegou na Fazenda por volta de 01h00min e deu suporte aos caseiros, fez Patrulhamento na área da comunidade Rural do 14 de abril (Espigão do Oeste).

No retorno a Pimenta Bueno na madrugada, a polícia apreendeu dois caminhões transportando ilegalmente madeira retirada provavelmente da área indígena e prendeu em flagrante próximo ao Distrito Novo Paraíso (Espigão do Oeste) um terceiro indivíduo que dava suporte via rádio para o transporte ilegal.