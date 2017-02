A Polícia Militar em Espigão Do Oeste recuperou na última quarta-feira, 15 de fevereiro, quando realizava patrulhamento pelo bairro Morada do Sol, uma motoneta Honda Biz C100, de cor vermelha, ano 2001, a qual era conduzida por R. E. S. M, 23 anos, este por sua vez era inabilitado, o veículo já estava com o numero do chassi raspado e a placa que este tinha era de outra motocicleta, ou seja, adulterada.

A recuperação se deu graças à perspicácia dos Policiais Militares da Radiopatrulha que observaram o comportamento irregular do condutor do veículo. Assim, mais um veículo fora restituído ao seu proprietário, no total este ano já foram recuperados 06 (seis) veículos que tinham restrição de furto/roubo.

Em todo o ano passado a PM em Espigão recuperou 19 veículos, foram 19 pessoas que tiveram seu patrimônio devolvido. Portanto, colabore com a PM, em cada abordagem há a possibilidade de restituição de veículo ao seu proprietário. A Polícia Militar continua trabalhando para garantir a preservação da ordem pública, evitando em muitos casos a ocorrência destes delitos, e quando estes acabam por ocorrer, também atua na recuperação do patrimônio da comunidade. Polícia Militar, sua segurança é a nossa vida.