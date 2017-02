O Instituto Educacional de Proerdianos e Polícia Mirim do Município de Espigão do Oeste, divulga que encontra-se aberto as inscrições para o processo seletivo anual para Cadetes da Polícia Mirim.

Serão disponibilizadas 40 vagas, que devem ser preenchidas com crianças do sexo masculino e feminino que tenham idade entre 12 e 14 anos.

As matriculas serão efetivadas através de ficha de inscrição, ficha de autorização dos pais ou responsável. As aulas serão ministradas entre março e novembro no período matutino duas vezes por semana.

Os pais que quiserem mais informações a respeito, devem procurar o Quartel da Polícia Militar de Espigão do Oeste-RO, que fica na Rua Sergipe, 2235 no bairro Caixa d’água, ou pelo telefone 3481-2836