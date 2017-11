Polícia prende homem que tentou matar a ex-esposa a tiros em Porto Velho

Policiais civis da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher e Família (Deam) prenderam na manhã desta terça-feira (21), Ednilson Conceição da Silva, de 32 anos, no residencial Orgulho do Madeira, na Zona Leste de Porto Velho. Segundo a polícia, a Justiça expediu o mandado de prisão após a ex-esposa denunciar que ele já tentou matá-la a tiros duas vezes e acabou atingindo outras pessoas.

O motivo seria porque o homem não aceita o fim de relacionamento dos dois e a vítima teria um novo namorado.

Na primeira tentativa, Ednilson atirou contra um jovem de 23 anos, funcionário da mulher, no momento em que ele estava sozinho na frutaria onde trabalha. O caso aconteceu no dia 8 de novembro e o jovem ficou ferido no tórax. A mulher não estava no local e não foi atingida, mas já possuía medida protetiva contra ele.

O segundo caso aconteceu na noite de sábado (18), quando Ednilson teria tentado matar a ex-esposa na mesma frutaria na Avenida Rio de Janeiro. Segundo a polícia, desta vez, ele teria atingido uma outra mulher. A polícia encontrou quatro munições calibre 38 intactas e quatro deflagradas, além de um estilhaço de jaqueta de munições.

Conforme a polícia, a mulher denunciou mais uma vez o ex-marido na segunda-feira. Como ele não foi preso em flagrante no fim de semana, no dia seguinte, ele tentou invadir a casa dela. Ela acionou a polícia e as buscas começaram em vários possíveis endereços.

Na manhã desta terça-feira, ele foi preso com um revólver calibre 38, sem registro. Ele está sendo ouvido na Deam e deve ser encaminhado ao presídio em seguida.

Segundo a polícia, o homem já possui passagem por homicídio.