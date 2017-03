Publicidade



O Policial civil Arnaldo Alves Saldanha, de 58 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (27) no Hospital de Pronto Socorro João Paulo II, em Porto Velho, após ser encaminhado em estado grave. O homem se envolveu em um acidente de motocicleta por volta das 21h do último domingo (26) em Guajará-Mirim (RO), na BR Engenheiro Isaac Bennesby, no Bairro Planalto.

Conforme as informações do boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar (PM), testemunhas informaram a guarnição que o policial pilotava uma moto e atropelou um pedestre de 62 anos que atravessava o canteiro central da rodovia. A moto ficou parcialmente destruída.

Com o impacto, Arnaldo bateu fortemente a cabeça no chão e quebrou o maxilar, além de sofrer escoriações por todo o corpo. A outra vítima, o aposentado Francisco Alexandre da Silva, foi arremessado a alguns metros de distância, fraturando o braço direito, a perna esquerda e também ficou com escoriações no tórax, costas e na cabeça.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e prestou os primeiros socorros no local. As duas vítimas foram encaminhadas para o Hospital Regional Perpétuo Socorro. O pedestre foi medicado e ficou em observação, sem risco de vida. Já o piloto deu entrada no pronto socorro e foi encaminhado para Porto Velho em estado grave, mas sofreu uma hemorragia interna e não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Polícia Civil, o servidor era lotado na 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil e trabalhava na corporação desde 1984, atuando por último no Serviço de Investigação e Captura (Sevic). O corpo está sendo aguardado por familiares, amigos e colegas de trabalho para ser velado na Câmara Municipal de Vereadores. Fonte: G1