O policial militar Oberlan da Silva Oliveira, de 35 anos, lotado no 5º BPM, foi baleado durante uma tentativa de roubo na noite de terça-feira (21) na Avenida Migrantes, Bairro Alphaville, Zona Norte de Porto Velho. O militar estava de folga e transitava de motocicleta pelo local, quando foi abordado por criminosos que estavam em outra moto.

Conforme a polícia, mesmo em movimento, o carona sacou de uma arma e anunciou o assalto pedindo que o policial parasse sua moto, mas o PM acelerou e o suspeito efetuou vários tiros atingindo a perna do policial. Um outro tiro atingiu o capacete, mas não perfurou. Para se proteger, o policial sacou sua arma e efetuou disparos na direção dos suspeitos que fugiram.

O policial ligou para o 190 informando o ocorrido e logo várias viaturas da PM estiveram no local e como o socorro estava demorando uma viatura do 1° BPM socorreu a vítima para o Pronto-Socorro e Hospital João Paulo II. Ele informou aos policiais que possivelmente tenha atingido um dos suspeitos. Após receber atendimento, o militar foi levado para um hospital particular.

Aos policiais, a vítima contou que já desconfiava que estava sendo seguido pelos suspeitos e aproveitaram a parte escura para tentar roubar a motocicleta. A PM fez o registro de ocorrência como tentativa de latrocínio e o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

Fonte: rondoniagora