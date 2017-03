Publicidade





Três criminosos armados invadiram uma residência na Rua Senegal, Bairro Cidade Nova, Zona Sul de Porto Velho – RO, na tarde deste domingo (19), praticaram roubo e incendiaram um automóvel. A dupla pretendia se vingar do morador.

Segundo o proprietário da casa, os bandidos entraram no imóvel pulando o muro e foram na direção dele. Com medo de morrer, o homem fugiu e quando retornou os suspeitos tinham incendiado um veículo modelo Astra pertencente a vítima e evadiram-se levando um televisor.

Imediatamente o Corpo de Bombeiros foi acionado juntamente com a Polícia Militar, porém, o carro foi totalmente destruído pelo fogo. A vítima, identificada como Danilo A. Z, contou aos policiais suspeitar de vingança, pois no ano de 2015 teria assassinado um ladrão que havia roubado sua motocicleta. O morador estaria respondendo pelo crime em liberdade.

Danilo acredita que os criminosos vieram com o objetivo de matá-lo. O homem é casado e tem uma filha. Por muita sorte a criança e nem a esposa se encontravam em casa no momento do crime. Buscas foram feitas pela PM, mas ninguém foi preso.

