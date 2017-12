Porto Velho registra nova fuga de presos na madrugada desta segunda, 11

Fugas constantes

Na madrugada de sábado (9), 12 presos fugiram do Presídio Milton Soares de Carvalho, conhecido como 470. Ele também serraram as grades de duas celas, pularam o muro e se embrenharam no mato. Ainda no sábado a tarde, três presos foram recapturados na Zona Leste da capital. e no domingo (10) a noite, outro fugitivo foi preso na cidade de Ji-Paraná, região Sul do Estado.

O presidente do sindicato dos agentes penitenciários Ronaldo Rocha diz que se houve facilitação na fuga a Sejus precisa identificar e punir os responsáveis, mas a categoria afirma que não tem como garantir segurança e vigilância constante com um número reduzido de agentes.