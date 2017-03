O desconto para pagamento da cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2017 se estende até 28 de abril em Espigão D’Oeste (RO), a 539 quilômetros de Porto Velho. A cota única tem desconto de 20%, e o imposto pode ser pago em seis parcelas, sem desconto. As guias estão disponíveis no site da prefeitura.

Conforme o poder executivo, quem não recebeu o carnê para o pagamento pode solicitar a segunda via através da página do Departamento de Receitas, no Portal da Prefeitura, ou comparecer no departamento em horário de expediente, das 7h às 13h.

O pagamento pode ser efetuado no autoatendimento dos bancos, na internet ou diretamente no caixa do respectivo banco. As guias já estão com o exato valor a ser recolhido. Segundo a prefeitura municipal de Espigão D’Oeste, o contribuinte que optar pelo pagamento parcelado deve estar atento as datas.

Datas para pagamentos:

1ª parcela com vencimento no dia 28/04/2017

2ª parcela com vencimento para o dia 31/05/2017

3ª parcela com vencimento para o dia 30/06/2017

4ª parcela com vencimento para o dia 31/07/2017

5ª parcela com vencimento para o dia 31/08/2017

6ª parcela com vencimento para o dia 29/09/2017