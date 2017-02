Na tarde deste Sábado após inauguração de seu escritório de atendimento o deputado Anderson Singeperon foi convidado pelo prefeito Nilton Caetano a conhecer um pouco mais das ações do município. Segundo relatos do prefeito ao deputado o Município de Espigão do Oeste há alguns anos vem se destacando em ações na agricultura e este é um dos projetos em benefício ao homem do campo que será priorizado pela Administra Participativa de Nilton Caetano e Waltinho.

O município de Espigão do Oeste vem aprimorando-se no plantio em larga escala da soja na qual ganhou destaque ainda maior pela qualidade e rendimento já comprovado no município, uma nova cultura na região que vem despertando um olhar mais minucioso dos pretensos agricultores neste novo mercado para nossa região. Muitos agricultores hoje pecuaristas, já pensam na mudança da cultura agropecuária para agricultura, podendo Espigão do Oeste torna-se um cinturão verde no Oeste do Estado.

A visita aconteceu na fazenda do Agricultor Roberto Dalmollim na linha do Calcário cerca de 30 quilômetros do município. O Agricultor recepcionou o prefeito e o deputado, elogiando-os pelo empenho e vontade de estar perto do povo sempre em busca de melhorias conhecendo a realidade do município para que possam buscar melhorias. Roberto Dalmollim aproveitou o ensejo para realizar suas reivindicações dizendo” Meu caro deputado Anderson e prefeito Nilton para mim e um prazer recebe-los em minha propriedade sabemos das dificuldade que o país vem atravessando, mais nem por isso devemos cruzar os braços, infelizmente o produtor rural foi abandonado em nossa região pelo governo, como podem observar as estradas de maior escoação do município pertencentes ao governo estão literalmente abandonadas, isso não pode continuar assim, a riqueza de nosso estado depende destas estradas, o DER nos abandonou e isso não pode continuar. Esta estrada e extremamente necessária pois temos uma usina de calcário que precisa estar em pleno funcionando o ano todos pois este minério é a vida da agricultura de nosso município, temos aqui também uma mineradora que acreditou em Espigão e está gerando muitos empregos e renda, aqui temos o maior criador de gado de melhoramento genético do estado referencia em todo o país, esta estrada é uma grande veia de escoamento da agricultura, do pequeno e grande produtor de Espigão do Oeste e estão todos jogados à sorte. “frisou Roberto Dalmolim.

O deputado após ouvir o agricultor colocou-se a disposição do município dizendo, “este agora é o meu lugar, aqui está parte de meu povo que já apreendi amar desde o dia em que aqui cheguei, estou aqui para aprender e conhecer as necessidades do munícipio, usarei a tribuna para defender este povo ordeiro e o trabalhador que merece respeito e qualidade de vida no campo e na cidade. Sr. Roberto ouvi atentamente suas reivindicações e assim que chegar à Porto Velho irei conversar com o diretor geral do DER e com o governador Confúcio Moura, para que possam nos ajudar dando uma resposta rápida às necessidade da região, fiquei encantado, nunca pensei que em Espigão do Oeste poderia existir algo tão grandioso assim, esta é a riqueza de nosso país a agricultura é o coração do mundo, sem agricultura tudo pode parar, como deputado estarei sempre atendo para as necessidades do povo. Ressaltou Anderson Singeperon.

O prefeito Nilton Caetano Agradeceu a receptividade do Agricultor Roberto Dalmolim dizendo “como disse em campanha a agricultura será o carro forte de minha administração pois acredito que se o agricultura anda bem o município estará bem também, e estarei junto com o deputado cobrando de nosso governador melhorias para as estradas do nosso município dando trafegabilidade a nossa produção. Meu secretário de agricultura Marcelo Brandão já está orientado a buscar melhorias para o homem do campo, buscando treinamentos e novas tecnologias que ajudem o agricultor. Já estamos com projetos em andamento na área da piscicultura para construção de um entreposto em nosso município, também com o projeto porteira pra dentro que beneficiará o produtor rural com a patrulha mecanizada e tantos outro projetos que já esta sendo elaborando pela minha equipe técnica para dar apoio a este povo que movimenta o país. A administração de Nilton Caetano e Waltinho Lara tem a marca, “Administração Participativa”, pois acreditamos que se o poder público participar das ações em prol do povo junto com o povo todos saem ganhando”. Finalizou Nilton Caetano