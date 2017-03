Publicidade



A Prefeitura de Ouro Preto do Oeste (RO), município da região central do estado, abriu inscrições para um processo seletivo para a contratação de 30 estagiários remunerados. O processo seletivo será dedicado a estudantes do nível superior do curso de pedagogia.

O benefício ofertado é de R$ 500 mensais por 20 horas de carga horária semanal. O prazo para inscrição termina na próxima sexta-feira (24). Veja o edital.

Conforme edital, os estágios serão realizados em escolas da rede municipal de ensino, com contrato válido por 12 meses. No dia 28 de março a prefeitura deve divulgar o nome dos selecionados.

Fonte: G1