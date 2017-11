Prefeitura de Cacoal, RO, abre processo seletivo emergencial para contratar médicos

As inscrições foram abertas no dia 23 e seguem até esta terça-feira (29), na sede da própria Semusa, das 7h30 às 13h30. O resultado provisório do teste seletivo será divulgado no dia 4 de dezembro. O resultado final sairá no dia 8 do mesmo mês. A Semusa está localizada na avenida Amazonas 2670, no centro da cidade.