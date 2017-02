A prefeitura de Monte Negro (RO), na região do Vale do Jamari, iniciou nesta quinta-feira (16) as inscrições para o processo seletivo para contratação de 39 profissionais na área da saúde. O resultado final está previsto para ser divulgado no de 27 de fevereiro de 2017.

As vagas são para médicos, nutricionista, enfermeiros, técnicos de enfermagem, técnico em radiologia, técnico em higiene dental e odontólogo. Conforme o edital, o salário mais alto é para médico e chega a R$ 5,1 mil. A seleção dos candidatos ocorrerá por análise de títulos e currículos e as inscrições são feitas gratuitamente.

Os candidatos podem se inscrever online ou pessoalmente. Pela internet é necessário preencher uma ficha disponível no site da prefeitura e enviar no e-mail rh@montenegro.ro.gov.br junto aos documentos previstos no edital.

Presencialmente é preciso levar os documentos listados na Coordenadoria de Recursos Humanos da Prefeitura de Monte Negro, que fica na Praça Paulo Miotto, 2330. O atendimento acontece até 13h30.