A Prefeitura de Porto Velho através da Sub Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema) fez o lançamento na tarde de quinta feira (16), na praça do Skate Park, do Programa Cidade + Verde, cujo objetivo é realizar o plantio e o monitoramento de 250 mil mudas de espécies regionais diversas nos próximos 3 anos.

Estiveram presentes secretários, vereadores, mais de 200 crianças e adolescentes de escolas públicas e privadas, além de idosos. As instituições participantes foram a escola Francisco Erse, Flor do Piquiá e Colégio Objetivo, além de idosos da Casa São Vicente de Paula.

O programa prevê o monitoramento e a realização de um trabalho educativo a partir das crianças. Todas as escolas e entidades parceiras receberam palestrantes que transmitiram mais conhecimento sobre a importância da arborização, como forma de contribuir com a melhoria da qualidade ambiental do município.

A SEMA está trabalhando com a perspectiva de um programa amplo para o meio ambiente. Os técnicos estão alertando quantoao papel de cada cidadão nesse processo, mostramos nas palestras a importância e o cuidado que devemos ter com as árvores e o meio ambiente.

Durante o lançamento alunos e servidores realizaram o plantio de 200 mudas no Skate Park, num ato que simbolizou o início do plantio das 250 mil mudas, até 2019.

Principal incentivador do programa, o prefeito Dr. Hildon Chaves solicitou à equipe da Assessoria em Arquitetura, Engenharia e Paisagismo e também à Sema que as ações sejam realizadas com plantios monitorados e que tragam embelezamento para a cidade. “É necessário que o desenvolvimento destas mudas seja acompanhado pelos técnicos, mas contamos também com a ajuda da população para evitar roubos, depredações e garantir o desenvolvimento de todas as mudas. Precisamos de uma cidade mais arborizada no futuro, o que garantirá a qualidade de vida para nossa população”, disse Hildon.

O objetivo principal é proporcionar a melhoria da estética, sombreamento, amortecimento de sons, diminuição da poluição sonora, proteção e direcionamento para os ventos, diminuição do impacto da água de chuva e seu escorrimento superficial, diminuição da temperatura, absorção dos raios solares e melhoramento da qualidade do ar.

O Programa já conta com a parceria do IBAMA, SEDAM, Amazonfort e CAERD. O subsecretário Robson Damasceno informou que o Viveiro Municipal produzirá as mudas, sendo 150 mil para a arborização rural e 100 mil para arborização urbana. “Trabalharemos com foco no combate ao desmatamento. Levaremos informação para o produtor rural e em algumas localidades faremos projetos modelos de Sistemas Agroflorestais (SAFs), isso demonstrará que Porto Velho não precisa mais desmatar e com as terras que já temos consolidadas poderemos ampliar a produção de frutas e madeira provenientes de florestas plantadas”, explicou Robson.

Fonte: rondoniaovivo