Premiação reconhece trabalho de gestão de 11 escolas e atuação de professores em Rondônia

Diretores e professores reconhecidos profissionalmente pela premiação Gestão Escolar e Professores do Brasil receberam a homenagem na noite desta terça-feira, 13, em Porto Velho. Na edição deste ano, Rondônia teve número recorde de escolas inscritas, 354, em 19 anos de existência do Prêmio Gestão Escolar, promovido pelo Conselho Nacional de Secretários da Educação (Consed) de 2 em 2 anos.

A escola Destaque Estadual 2017 é João Bento da Costa, em Porto Velho, dirigida há 7 anos pelo diretor Francisco Rodrigues Lopes. Além dela, outras 10 foram reconhecidas por sua gestão, e 5 professores da educação infantil ao ensino médio tiveram projetos pedagógicos avaliados e premiados.

O evento reuniu, em Porto Velho, o governador Confúcio Moura e o vice-governador Daniel Pereira, o secretário da Educação Waldo Alves, o adjunto Márcio Félix, diretora-geral de Educação Angélica Aires, técnicos, gerentes e diversos profissionais da Secretaria de Estado da Educação (Seduc). Antes da cerimônia de premiação, foi exibido um vídeo institucional sobre as ações da pasta.

“Vim para bater palma e não para falar,” disse o governador Confúcio Moura para em breve manifestação dizer que a premiação conferida à escola João Bento da Costa é mais do que justa pelo trabalho que desenvolve com estudantes. “É a que mais aprova em faculdades de Porto Velho, em cursos de Medicina”, realçou. Moura disse que o governo tem melhorado o ambiente das escolas, sua fisionomia, o que também contribui para o resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). “Gigantesca”, a escola João Bento, que recebe sua visita vez ou outra, precisa de reparos e passará por reforma, garantiu.

“Ao longo de 19 anos Rondônia tem participado de todas as edições de premiação. João Bento de fato é um destaque, e destaque nacional. Seu projeto de gestão foi construído pela comunidade escolar, professores, foi sonhado e trouxe resultado. Parabéns e também as dez mais, bem como aos professores que tiveram belos projetos técnicos e pedagógicos para melhorar a educação de Rondônia reconhecidos”, disse a coordenadora de Gestão Escolar, professora Elizabete Matia de Siqueira.

Vencedora da premiação Educadora Nota 10, após concorrer com mais de 5 mil projetos, a professora Elisângela Dell-Armelina Suruí, da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Sertanista Francisco Meireles, em Cacoal, também foi homenageada.

Professor aos 16 anos, o vice-governador Daniel Pereira parabenizou gestores e professores pela premiação e disse ser necessário fazer uma reflexão sobre qual a razão de escolas receberam os mesmos recursos e algumas terem bom desempenho e outras não. “Por que os resultados são diferentes?”, indagou, dizendo que a gestão de Confúcio Moura, com a adoção da gestão democrática, tem contribuído para deixar para trás a visão de que a indicação política na gestão da escola sirva como correia de transmissão de partido A ou B.

O secretário Waldo Alves conheceu em Buritis, na escola estadual Elvandas Maria de Siqueira, a merendeira Albina Liberato da Silva. Foi no final de agosto, em uma das visitas às escolas. Albina estava com a perna machucada. “Não posso deixar meus meninos, amo o que faço”, foi o que me disse quando observei sua perna no momento em que me entregava arroz doce.

“Ela está há 30 anos na escola. Seu gesto e atitudes me chamaram a atenção porque uma coisa é você fazer, outra coisa é você fazer com amor. Então trouxemos ela hoje aqui para simbolizar o amor de uma pessoa que está há 30 anos fazendo educação. É um exemplo total. Pessoas como ela nos movem; elas são parte viva das escolas”, disse Waldo.

GESTÃO: AS DEZ MAIS

MARGARETH BORGES BARRETO SOARES EEEF ANISIO SERRAO DE CARVALHO – Pimenta Bueno CLARINA CARNEIRO DE MORAES EEEFM BRASILIA – Porto Velho CELSO SILVÉRIO BELCHIOR, EEEFM. CARLOS DRUMOND DE ANDRADE – Presidente Médici BIGAIR MARIA DE CARVALHO EEEFM. CARLOS GOMES – Cacoal SIMONE FERREIRA DA SILVA EEEF FERNANDA SOUZA DE PAULA – Espigão D´Oeste MARIA APARECIDA ALMEIDA DA SILVA EEEFM. MARIA DE ABREU BIANCO – Buritis FATIMA GARCIA DA SILVA EEEFM. MIGRANTES – Ariquemes MARIA SOLANGE SANTIAGO MATTER EEEFM NILSON SILVA – Rolim de Moura ILZA RODRIGUES DA SILVA EEEFM. OLGA DELLAIA – Jaru CLEONICE ADRIANA SCHMITZ EEEFM 16 DE JUNHO – Colorado D´Oeste

