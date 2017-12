Prêmio Boas Ideias revela projetos contra a burocracia e pela melhoria da educação e da segurança em Rondônia

O projeto Campanha Educação vem de Berço, do coronel PM Rone Herton Dantas de Freitas, venceu o Prêmio Boas Ideias, do governo de Rondônia, na categoria População com o projeto Campanha Educação Vem de Berço. Na categoria População o vencedor foi o projeto Desburocratizando: economia de tempo e agilidade nas informações, de autoria de Jaqueline Lima Soares, funcionária do Detran.

Rone Herton e Jaqueline receberam cheques de R$ 13 mil e comemoraram muito com colegas de trabalho e familiares.

Os vencedores foram do Prêmio Boas Ideias foram anunciados festivamente, na manhã desta terça-feira (05), no Palácio Rio Madeira.

O governador Confúcio Moura elogiou todos os concorrentes e anunciou que as secretarias farão esforços para implantar as propostas apresentadas pelos servidores. “Nós precisamos desta contribuição. É um engano pensar que os governantes têm o poder de criar as melhores ideias. Isto tem que partir de vocês”, afirmou num tom informal, dirigindo-se aos vencedores das duas categorias.

O Prêmio Boas Ideias foi criado em 2013 por Confúcio e é coordenado pela Superintendência de Assuntos Estratégicos do governo (Seae).

O governo pretende, com o prêmio, valorizar os servidores públicos estaduais e reconhecer as melhores ideias relacionadas à inovação da gestão pública. Pela primeira vez, neste ano, a população pode participar.

Os temas de 2017 foram Segurança Pública e Desburocratização do Serviço Público. As inscrições e votação para a escolha dos vencedores são feitas pela internet.

Na categoria Servidor Público, os outros dois premiados foram Tecnologia móvel em beneficio da Segurança e do Cidadão, de autoria de Erik Sanchez Nogueira, que ficou em segundo lugar e ganhou R$ 8 mil, e Uso de aplicativo Extensão Rural e Assistência Técnica, de Lilian Barbosa da Silva, em terceiro lugar. Ela recebeu cheque de R$ 6 mil.

POPULAÇÃO

Os outros vencedores na categoria População foram Edenir Mari dos Prazeres Cordeiro, em segundo lugar com o projeto Acionamento do CIOP via Whatsapp, premiado com R$ 8mil, e Tiago Santos Malheiros, autor do projeto Patrulha de Leitura no Orgulho do Madeira – Cada página lida salvamos uma vida, em terceiro lugar, com prêmio de R$ 6 mil.

Outros sete melhores classificados das duas categorias também tiveram lugar de destaque na cerimônia e receberam medalhas de participação. “O governo acolhe todas as propostas e vai avaliar, posteriormente, como elas podem ser implantadas”, disse Confúcio Moura aos participantes do concurso. Uma equipe vai estudar até mesmo os projetos que foram entregues incompletos.

O auditório do edifício Rio Pacaás Novos ficou lotado de convidados, secretários e servidores que foram torcer pelos colegas. Os 10 melhores classificados levaram familiares para testemunhar momentos tão importantes.

A premiação encerrou um longo processo, que iniciou com a inscrição, elaboração dos projetos e espera pela avaliação da comissão da SEAE. Em meio a tudo isto, as campanhas para captar votos foram intensas, principalmente nas redes sociais.

APOIO

Jaqueline Soares, autora do projeto vencedor na categoria População, por exemplo, admitiu que recebeu apoio dos colegas do Detran, onde trabalha. Da mesma forma, ficou claro que o coronel Rone, ganhador na categoria Servidor Público, foi prestigiado com votos dos colegas de farda, policiais militares.

Rosana Cristina Souza, superintendente da SEAE, também fez elogios aos participantes e considerou todos vencedores por terem tomado a iniciativa de buscar melhorias para a prestação do serviço à população.

O governador Confúcio Moura explicou que estas ideias representam o que cada um tem de melhor para contribuir para que o serviço público funcione melhor. Ele citou como exemplo o projeto Dispositivo de solicitação de escola de presos com priorização em casos urgentes e tempo de espera, de autoria de Josiney Cardoso Soares. “Ele trabalha com escolta, sabe que é não é fácil e quer melhorar”, concluiu o governador.