Cinco tentaram fugir do presídio Agenor Martins de Carvalho na noite de terça-feira (21) em Ji-Paraná, cidade situada a cerca de 370 quilômetros de Porto Velho. Eles conseguiram serrar as grades das janela das celas e chegar ao pátio. Um dos detentos entrou em luta corporal com a PM. Todos foram recapturados e as celas restauradas.

Segundo o boletim de ocorrência, a tentativa de fuga aconteceu depois das 23h30. Um dos detentos serrou as grades da janela e usou uma corda feita de pano, conhecida como ‘tereza’, para chegar ao pátio. Ele teve acesso a quadra da unidade, conseguiu escalar o muro e chegar a uma passarela superior, onde os policiais tem acesso de uma guarita à outra e por onde ele tentaria fugir.

A polícia tentou detê-lo com tiros, mas o detento não se inibiu com os disparos, conseguindo chegar até a guarita, onde entrou em luta corporal com os policiais e foi contido por eles.

Três outras celas também estavam com as janelas serradas e outros quatro detentos já estavam no pátio. Os agentes conseguiram conter os apenados e levá-los ao local de banho de sol, enquanto as celas eram reparadas. O boletim de ocorrência foi registrado na 2ª Delegacia de Polícia Civil.

Fonte: G1