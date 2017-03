Publicidade



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu dois mil pacotes de cigarro no KM 51 da BR-364, em Vilhena (RO), no Cone Sul. A mercadoria era transportado sem nota fiscal em uma van e foi encontrada no domingo (26), durante uma abordagem de rotina realizada pela polícia.

Na ocasião, o casal que estava dentro do veículo, um homem de 37 e uma mulher de 36 anos, disse à polícia que estava vindo do Paraguai em direção a Porto Velho. Dentro da van haviam 40 caixas, cada uma contendo 50 pacotes de cigarro.

Devido a falta de nota fiscal, os suspeitos foram presos pelo crime de contrabando. Segundo a PRF, o caso foi encaminhado para a Polícia Federal (PF).

Fonte: G1