Publicidade



A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 317 quilos de pasta base de cocaína em Ariquemes (RO), na região do Vale do Jamari de Rondônia, na noite da última quinta-feira (23). Os entorpecentes foram localizados em um caminhão bitrem durante uma fiscalização de rotina no posto policial do município. O motorista acabou preso.

Segundo a PRF, o motorista do caminhão foi abordado em uma fiscalização de rotina no posto policial de Ariquemes. Na ocasião, os policiais revistaram o veículo e localizaram várias embalagens de pasta base de cocaína. A droga foi pesada e o volume totalizou 317 quilos.

Conforme o inspetor Regis Ramos, a droga estava embalada de várias formas. “Isso é uma característica de consórcios de traficantes que se juntam para mandar um pacote”, disse.

Conforme a PRF, o motorista, que acabou detido, disse que pegou os entorpecentes em um posto de combustível, em Porto Velho, o qual não soube identificar, e levaria para Cuiabá (MT).

Fonte: G1