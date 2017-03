Publicidade





Mais de 30 kg de crack foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-421 próximo a Monte Negro (RO), no Vale do Jamari. A apreensão ocorreu no sábado (18) durante uma fiscalização na rodovia.

Segundo a PRF, os homens de 28 e 42 anos demonstraram um certo nervosismo que chamou atenção dos policiais. Foi realizada então uma busca detalhada no veículo por objetos ilícitos, quando os policiais encontraram vários tabletes de droga.

Os tabletes estavam escondidos em uma estrutura metálica atrás do banco traseiro. No total, foram encontrados 31 quilos de droga, sendo aproximadamente 30 de crack e 1 de cocaína. Ainda foram apreendidos com os suspeitos 5 celulares.

Os homens informaram aos policias que a droga veio de Guajará-Mirim (RO), na fronteira com a Bolívia, e seria levada até São Luís (MA).

A droga, o veículo usado no transporte, os celulares e os suspeitos foram levados à delegacia de Polícia Civil de Ariquemes, onde o caso deve ser investigado.

Fonte: G1