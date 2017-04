Publicidade



Dois mandados de prisão foram cumpridos no último final de semana, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os fatos ocorreram durante fiscalizações de rotina realizadas na BR 364, nos municípios de Vilhena/RO e Porto Velho/RO.

A primeira ocorrência foi realizada por volta das 16h40, na última sexta-feira (07), nas proximidades do quilômetro 698 da BR 364, quando os policiais abordaram o veículo HONDA/NXR 150 BRO. Ao efetuar pesquisas no banco de dados, os policiais constataram um mandado de prisão em aberto em desfavor do passageiro de 50 anos de idade, expedido pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, decorrente de violência doméstica.

No último sábado (08), às 15h50, os policiais rodoviários federais realizaram abordagem ao caminhão SCANIA/R 440 A6X4, conduzido por um homem de 53 anos de idade, no quilômetro 1 da BR 364. Averiguada identificação pessoal do motorista nos sistemas de segurança, os policias constataram em desfavor do condutor, um mandado de prisão em aberto, expedido pela 5° Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, acusado de ter cometido receptação e uso de documento falso.

As ocorrências foram encaminhadas para a Polícia Judiciária da localidade



Duas motocicletas com registro de roubo/furto são recuperadas pela PRF em Porto Velho/RO

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou duas motocicletas roubadas, no último domingo (09), durante patrulhamento de rotina realizado na BR 364, no sentido crescente do município de Porto Velho/RO.

Por volta das 00h15, os agentes da PRF abordaram a motocicleta HONDA/BIZ 125 EX, conduzida por um homem de 27 anos de idade, nas imediações do quilômetro 760 da BR 364. Realizada averiguação do veículo nos sistemas de segurança, os policiais constataram um registro de roubo/furto, datado no dia 14/03/2017. Questionado a respeito, o condutor informou que teria pegado a moto num matagal próximo a BR 364 e deixaria próxima a ponte de Ji-Paraná/RO, pela quantia de 500 reais.

Nas imediações do quilômetro 760 da BR 364, os policiais rodoviários federais avistaram o veículo HONDA/NXR 160 BRO, passando em alta velocidade em frente ao posto da PRF. Iniciado acompanhamento tático, os policiais alcançaram o motociclista de 23 anos de idade após dois quilômetros (762 da BR 364). Efetuada consulta nos sistemas, os agentes verificaram um registro de roubo/furto, registrado no dia 09/03/2017. O condutor afirmou aos policiais que tinha pegado a motocicleta no bairro Ulisses Guimarães e deixaria no posto de gasolina em Jaci Paraná/RO, pela quantia de 300 reais.

Diante dos relatos, as ocorrências foram encaminhadas para a Polícia Civil de Porto Velho/RO.