PRF captura três foragidos da justiça na capital de Rondônia

Três foragidos da justiça foram capturados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no último final de semana. As ações ocorreram durante patrulhamentos de rotina realizados na BR 364, no município de Porto Velho/RO.

Na última sexta-feira(31), os agentes da PRF abordaram o veículo GM/S10 ADVANT, conduzido por um homem de 32 anos de idade, nas proximidades do quilômetro 714 da BR 364. Após averiguação pessoal nos sistemas de segurança, os policiais constataram em desfavor do condutor um mandado de prisão em aberto, expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pela 1° Vara Criminal, acusado de ter cometido Furto Qualificado.

Na tarde do último sábado (01), os policiais rodoviários federais abordaram um homem de 41 anos de idade, no quilômetro 703 da BR 364 e após consulta no banco de dados, os policiais encontraram um mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas.

Por volta das 20 horas do último domingo (02), a equipe da PRF efetuava abordagens a veículos nas imediações do quilômetro 698 da BR 364 e averiguado identificação pessoal do condutor de 45 anos de idade, os policiais constataram que se tratava de um foragido da justiça, pois teria em seu desfavor um mandado de prisão em aberto, expedido pela 1° Vara Cível e Criminal de Tobias Barreto do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, acusado de cometer receptação.

Diante dos fatos, as ocorrências foram encaminhadas para a Polícia Civil de Porto Velho/RO.

PRF encontra carga de TVs roubadas na semana passada em um galpão em Porto Velho(RO)

Na tarde desta segunda-feira(03/04), a equipe de plantão da Polícia Rodoviária Federal recuperou a carga de 600 TVs de 32 polegadas roubadas na semana passada.

Ao receber a denúncia de uma empresa que faz rastreamento de carga que o sinal de uma carga roubada no dia 28 de março do corrente ano, viria de um galpão localizado próximo da Br 364 no km 701, sentido crescente,. A equipe da PRF prontamente se deslocou ao local indicado e obteve informações que o dono do galpão morava no terreno vizinho.

Localizado o proprietário, este abriu o galpão sendo encontrada e apreendida a carga de 600 unidades de aparelhos de TVs Led..

Ao ser indagado a respeito o proprietário de 40 anos de idade, disse aos policiais que havia alugado o imóvel a um terceiro e que desconhecia a carga depositada no galpão.

Diante dos fatos, a seguradora recolheu os televisores e a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil na Capital.