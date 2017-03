Publicidade

Por volta das 11 horas desta quarta-feira(08.03), os agentes da Polícia Rodoviária Federal registraram a ocorrência de associação criminosa, estelionato/fraude durante a fiscalização de rotina realizada nas imediações do quilômetro 418 da Br 364, no sentido crescente, em Jaru/RO.

Segundo o relato do boletim de ocorrência, ao abordar o veículo RENAULT/SANDERO EX, ano 2016, de cor prata, que tinha como destino a capital Porto Velho/RO, conduzido por um homem de 52 anos de idade, na companhia dos passageiros de 44 anos e 46 anos, os policiais verificaram que o condutor arremessou para fora do veículo uma pequena bolsa preta e que após a verificação foi constatado que tinha vários cartões de crédito em nome de outras pessoas, em seguida foi averiguado as carteiras e bagagens dos ocupantes do veículo, sendo encontrado outros vários cartões de créditos em nomes de outras pessoas.

Diante dos fatos, os suspeitos foram detidos e a ocorrência encaminhada a Delegacia de Polícia Civil.