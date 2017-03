Publicidade





Na manhã do último domingo(19), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou um foragido da Justiça de São Paulo portando documento falso durante a fiscalização de rotina realizada no quilômetro 760 da Br-364, sentido crescente, em Porto Velho/RO. Por volta das 10 horas, os Agentes da PRF abordaram o veículo FIAT/STRADA HD, ano 2016, de cor branca, oriundo de Porto Velho/RO com destino Acrelândia/AC, conduzido por um homem de 31 anos de idade. Ao ser solicitado os documentos de porte obrigatório o motorista apresentou Carteira Nacional de Habilitação com sua foto, porém no nome de outra pessoa. Efetuada a consulta nos sistemas de segurança foram encontradas ainda mais divergências nas informações e um Mandado de Prisão em aberto no Foro de CAMPINAS/SP. Diante dos fatos a ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal na Capital.

Fonte: Assessoria de Comunicação/ PRF Rondônia