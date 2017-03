Publicidade



A possibilidade de o Governo Federal privatizar a Eletrobras Distribuição Rondônia (Ceron) estará em debate hoje, a partir das 9h, no Plenário da Assembleia Legislativa. Trata-se da privatização da maior empresa pública do Estado, que o proponente da audiência pública, deputado Hermínio Coelho (PDT), teme por prejuízos considerando o momento em que o País atravessa uma recessão, ocasionando valores bem abaixo do mercado.

O parlamentar citou como exemplo a CELG-D (Goiás), que foi privatizada pela Enel (italiana), vencedora do primeiro leilão realizado pelo Governo Federal no âmbito do Programa de Participação em Investimentos (PPI).

Em agosto de 2016, o seu valor era de R$ 2,8 bilhões, em 30 de novembro do mesmo ano foi privatizada por R$ 2,187 bilhões, um ágio de 28,03% sobre o preço mínimo que era de R$ 1,8 bilhão.

“Percebe-se que mesmo com o ágio supracitado, teve um prejuízo em mais de R$ 600 milhões. Desta forma, fica evidenciado o momento inoportuno para privatizações”, citou Coelho.

O deputado destacou a situação dos funcionários que trabalham na empresa há anos, e reforçou que após a privatização, os empresários passam a vislumbrar apenas lucros, deixando a desejar investimentos e contratação de servidores para melhor atender à população.

Fonte: Diário da Amazônia