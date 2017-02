A Procuradoria Geral do Estado de Rondônia (PGE) realizará processo seletivo simplificado para ingresso de acadêmicos do curso de direito, que estejam cursando a partir do 7° período, no programa de estágio da instituição. As inscrições estarão abertas no período de 2 a 17 de março. Os interessados devem procurar pessoalmente a sede da PGE em Porto Velho, as regionais no interior do estado ou a representação em Brasília, em dias úteis. A data da prova será informada posteriormente.

Segundo o corregedor Luiz Cláudio Vasconcelos Xavier de Carvalho, o processo seletivo destina-se ao preenchimento de vagas existentes, bem como, formar cadastro de reserva a fim de suprir vagas que vierem a surgir no prazo do certame, que é de dois anos.

O corregedor ressaltou que o estágio representa uma grande oportunidade para a vida profissional do acadêmico que aprenderá na prática toda teoria que ele estuda na faculdade, além de receber uma bolsa mensal no valor de R$ 952,83, auxílio transporte e ainda contar com seguro contra acidentes pessoais.

Para cada ano de trabalho, o estagiário terá recesso remunerado de 30 dias, conforme prevê as leis trabalhistas. O contrato de estágio é de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. O acadêmico irá trabalhar quatro horas por dia, de segunda a sexta-feira.

DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO

– Certidão de matrícula

– Histórico escolar

– Declaração de boa conduta social e convívio moral (modelo será fornecido pela PGE)

– Fotocópias do RG e CPF

A PGE em Porto Velho fica no Edifício Rio Pacaás Novas, 3° piso, Complexo Rio Madeira, na avenida Farqhuar, 2986, bairro Pedrinhas.

– Representação em Brasília/DF – Setor de Autarquias Sul, Quadra 04, Bloco A, Edifício Victoria Office Tower, 11° andar, sala 1141. Informações pelo telefone (61) 3224 6832.

– Representação em Ji-Paraná – Avenida Marechal Rondon, 281, Setor 01, Quadra 09, Lote 04, Centro.

– Representação em Cacoal – Avenida Cuiabá, 1914, Centro.

– Representação em Vilhena – Avenida Capitão Castro, 3419, Centro.

– Representação em Rolim de Moura – Avenida 25 de Agosto, 4803, 1° Andar, Centro.