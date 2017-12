Produtores de Cacoal recebem 200 mil mudas de café do governo de Rondônia

Produtores rurais de Cacoal se reuniram nesta terça-feira (5) no Feirão do Produtor para receber 200 mil mudas de café clonal e para o lançamento da etapa de 2018 do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).

Em sua fala, Alex Brunner, gerente regional da Empresa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) resumiu a importância deste evento em Cacoal para a agricultura, de uma forma geral. “As duas etapas mais alegres na agricultura é o momento de plantar e o de colher. Hoje, neste evento, estamos falando exatamente destes dois momentos, com a distribuição de 200 mil mudas de café que serão plantadas em Cacoal pelos pequenos produtores e o lançamento do PAA que garante um destino certo à produção dos agricultores na hora da colheita”, enfatizou o gerente da Emater.

Conforme explicou a secretária-adjunta de Estado da Agricultura, Mary Braganhol, o Programa de Aquisição de Alimentos é um programa do governo federal que começou a ser implantado em Rondônia a partir de 2010 e que tem contribuído de forma significativa com a Agricultura Familiar, fortalecendo a agricultura no estado.

“Nos últimos cinco anos, de 2013 até 2017, já foram investidos R$ 48 milhões para adquirir produtos dos agricultores rondonienses e distribuir esses produtos a custo zero para as entidades, escolas e famílias cadastradas. É um grande avanço para todos”, destacou Mary.

Ainda em sua fala, a secretária-adjunta informou que a partir de 2018 o governo de Rondônia começa a fazer a entrega de equipamentos que estão sendo adquiridos e que serão utilizados para contribuir com o sucesso do Programa de Aquisição de Alimentos em Rondônia. O objetivo é facilitar o trabalho dos agricultores e contribuir com a distribuição e conservação dos produtos. Entre os equipamentos citados por Mary Braganhol estão 39 caminhões, balanças, câmeras frias, entre diversos outros equipamentos.

Também presente ao evento, estão as escolas, entidades e demais beneficiados pelos produtos adquiridos através do PAA. Entre eles, o Cernic (Centro de Reabilitação Neurológica de Cacoal) que é uma entidade sem fins lucrativos voltado ao atendimento de crianças, adolescentes e adultos que apresentam algum tipo de problema neurológico. Representando a entidade, a diretora Nalzira de Fátima destacou a importância do PAA para o Cernic.

“O PAA traz para o Cernic um grande benefício. Primeiro porque o Cernic oferece quatro refeições. Imagina você manter uma instituição com 240 crianças, oferecendo tantas refeições! Então contar com esse apoio é de uma relevância muito grande. Primeiro pela qualidade dos alimentos, que são todos fresquinhos e de boa procedência. Recebemos frutas, verduras e legumes que são distribuídas diariamente aos nossos alunos, garantindo um cardápio muito melhor, com um valor nutritivo sem comparação”, avaliou a diretora do Cernic.

Café em Destaque

Além do lançamento do PAA para o próximo ano, a Secretaria de Estado da Agricultura fez a entrega de 200 mil mudas de café clonal, para pequenos agricultores que se cadastraram no programa “Plante Mais”. Além do café, o programa promove a compra e distribuição, para os produtores da agricultura familiar, de mudas e sementes de cereais, legumes, tubérculos, frutíferas, hortaliças, espécies florestais nativas, próprias para o plantio e com garantia genética.

As 200 mil mudas entregues em Cacoal foi ressaltada com ênfase pelo secretário de Estado da Agricultura, Evandro Padovani, que enfatizou aa importância do município para a cafeicultura rondoniense. “Cacoal é hoje uma referência não só no estado de Rondônia, mas em todo o país, na cafeicultura. Do ano passado pra cá, realizamos dois concursos de qualidade do café e tivemos a felicidade de mandar os primeiros colocados para um concurso nacional este ano, que aconteceu em Belo Horizonte. Lá, das 240 amostras de café que chegaram de todos os estados, foram selecionadas dez amostras. Destas dez amostras de todo o Brasil, três eram de Rondônia, eram amostras do café aqui de Cacoal”.

Os produtores rurais de Cacoal fizeram questão de parabenizar a iniciativa e agradecer a atenção que o governo tem dado aos pequenos produtores. “Com essa iniciativa nós, os pequenos produtores, conseguimos aumentar a nossa produção, o que deixa a gente um pouco mais tranquilo, pois ajuda muito. Tem áreas que não dá pra ter pasto, então a gente planta café. É uma opção que a gente tem agora e isso é muito bom”, comemorou o produtor rural Nivaldo Feliciano.