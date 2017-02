Capacitar produtores rurais no beneficiamento de alimentos, evitando seu desperdício é uma das responsabilidades dos extensionistas da Emater-RO. Cumprindo com sua missão, as extensionistas do escritório local de Ji-Paraná realizaram uma demonstração de métodos (DM), no processamento artesanal de fabricação de picles.

As atividades foram realizadas com mulheres rurais da comunidade São Geraldo, na Linha-16, com a intenção de capacitar e despertar o interesse dessas mulheres na produção de picles utilizando a matéria-prima produzida em seu próprio quintal. Além de aprenderem na prática que é possível processar produtos de qualidade nas propriedades rurais, a atividade promove condições para aumento da geração de renda familiar no campo

O preparo de conservas caseiras é uma tradição antiga, e incentivar o retorno dessa prática, resgata a qualidade de vida através do consumo de alimentos naturais e saudáveis, sem aditivos químicos. Por outro lado, é uma forma de aproveitar a abundante variedade de vegetais produzidos nas propriedades. “Em Ji-Paraná a variedade é imensa e podemos contar, entre outros, com milho, abobrinha, tomate, vagem, pepino, maxixe, cebola, pimenta e jurubeba”, disse a extensionista da Emater-RO, Margareth Pereira da Silva Regalado.

Os vegetais, além de possuírem sabor e aparência agradáveis, são ótimas fontes de nutrientes essenciais à alimentação humana. Por isso, o hábito de consumir frutas e hortaliças, mesmo em forma de conservas, deve ser constante e em todas as faixas de idade. “As conservas caseiras, desde que preparadas adequadamente, permitem que as frutas e hortaliças retenham o seu sabor, textura, forma e propriedades nutritivas por um tempo prolongado”, explicou a extensionista, complementando que, “dessa forma podemos transformar as hortaliças e frutas da época em atraentes e saborosos picles, além de outros tantos produtos destinados à alimentação da família”.