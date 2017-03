Pela terceira vez consecutiva a professora Francisca Batista da Silva foi empossada na sexta-feira (24) na Presidência do Conselho Estadual de Educação (CEE), em Porto Velho, em solenidade presidida pelo vice-governador Daniel Pereira.

Realizado no Salão Nobre Lourival Chagas da Silva, o evento foi prestigiado por várias autoridades do estado, entre elas o secretário adjunto da Educação, Márcio Félix; o procurador de Justiça, Rodney Pereira de Paula, entre outros da área da educação, que homenagearam a professora Francisca pelo trabalho, dedicação ao Conselho e pelos 43 anos de magistério. A professora agradeceu a todos, chamando pelo nome, para dizer que aprendeu muito com eles na condução da gestão do CEE, órgão consultivo, deliberativo e fiscalizador do Sistema Estadual de Educação.

Para um mandato de três anos (2017/2019), também tomou posse o professor Horácio Guedes, na vice-presidência do CEE, com a missão de somar forças com a titular por uma educação cada vez melhor e de qualidade.

O vice-governador e professor Daniel Pereira, atual presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Federais (Sindsef) e eleito na quinta-feira (23) para a Secretaria de Assuntos Jurídicos da mesma entidade, destacou a trajetória e zelo da professora no exercício do magistério e na luta por uma educação cada vez melhor.

Daniel Pereira voltou a citar os números do Índice de Desenvolvimento da Educação (Ideb), que nas séries inicias mantêm a educação rondoniense num padrão comparativamente bom.

Ele disse que por esse motivo o governo estadual está empreendendo todo esforço para implantação das primeiras 10 escolas de Ensino Médio Integral, projeto que deverá ser ampliado nos próximos anos para promover a revolução que o setor precisa para melhorar seu desempenho, evoluir e tornar-se referência nacional, na ponta do Ideb.

O vice disse ainda que Rondônia reúne todas as condições para mudar esta realidade, explicando que para atingir este objetivo, por decisão do governador Confúcio Moura, o estado foi buscar em São Paulo e Recife – os primeiros na lista do índice -, conhecimento e modelo de ensino de excelência, cujos métodos já estão sendo implantados com sucesso.