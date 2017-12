Programa Acelera Rondônia entra na fase de contratação de projetos para pesquisa científica

A partir deste mês, os seis editais do Programa Acelera Rondônia, lançados em setembro pelo governo estadual como incentivo à pesquisa, entra na fase de contratação dos projetos selecionados para receberem investimento financeiro. Ao t0do, conforme o presidente da Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas, Tecnológicas e à Pesquisa do Estado de Rondônia (Fapero), Elder Oliveira, foram apresentados 150 projetos e 67 foram aprovados para contratação, beneficiando bolsistas e pesquisadores. A maioria é da Universidade Federal de Rondônia (Unir). O valor total do Acelera Rondônia é de R$ 9,4 milhões.

Oliveira explicou que foram apresentados 72 projetos para o Programa de Apoio ao Pesquisador Rondoniense (PQR), dos quais 24 serão selecionados; do Programa de Bolsas para Capacitação e Fixação de Recursos Humanos em Ciência e Tecnologia (Cafix) foram 44 apresentados e 23 indicados á contratação; Programa de Apoio à Pesquisa – Formação de Redes de Pesquisa em Rondônia (PAB-Rede) foram 6 e todos serão contratados; ao Programa de Apoio à Pesquisa para Publicação Científica (PAB-Publica) foram 17, 8 dos quais serão contratados; ao Programa de Apoio à Pós-Graduação Stricto Sensu (PAPG-SS) foram 7 e 5 serão contratados; enquanto que para o Programa de Apoio à Pesquisa em Coleções Biológicas (PAP-Cobio) será contratado 1 projeto dos 4 apresentados.

Para os pesquisadores entrarem em campo, Oliveira disse que dependem apenas da apresentação dos documentos e assinatura do termo de outorga. Apenas no caso do PAB-Rede é necessário uma reunião para formalização da rede.

A contratação desses projetos, conforme o presidente da Fapero, representa a consolidação do compromisso do governador Confúcio Moura para com a pesquisa, ciência e inovação tecnológica com vistas à melhoria da qualidade de vida em Rondônia, considerando que não há desenvolvimento sem pesquisa.

O presidente lamentou, que embora os editais tenham contemplado empresas, não houve interesse, o que para ele significa falta de conhecimento dos empresários sobre a importância da pesquisa para a ampliação e melhoria dos segmentos econômicos e sociais.

No caso do PAP Cobio, o projeto selecionado foi o da professora Carolina Rodrigues da Costa Doria sobre a consolidação das coleções de ictiofauna e entomofauna da Unir, campus de Porto Velho. “Neste caso, a Fapero vai colaborar com a manutenção do acervo biológico de todas as espécies de peixes do rio Madeira catalogadas para estudos na Unir”, explicou. Os demais projetos e suas finalidades estão disponíveis no site da Fapero.

Os editais tratam do fortalecimento dos laboratórios de pesquisa relacionados às áreas do sistema produtivo e meio ambiente, formação, interação e consolidação de grupos de pesquisa (R$ 500 mil); Valorização dos pesquisadores rondonienses que possuem produção científica tecnológica e de inovação de destaque em sua área do conhecimento (R$ 316,8 mil); Estímulo à fixação de recursos com destacado desempenho acadêmico em áreas estratégicas de interesse do estado (R$ 600 mil); Apoio à publicação de livros técnicos e científicos que divulguem os resultados de pesquisas desenvolvidas por pesquisadores locais (R$ 120 mil); Apoio aos projetos de pesquisa sediados em Rondônia que visem à preservação da biodiversidade animal, vegetal e microbiológica da Amazônia Ocidental (R$ 200 mil); e Apoio aos programas stricto sensu credenciados na Capes e em funcionamento do Estado de Rondônia (R$ 320 mil).