Projeto Promotoria Ideal inicia cronograma de atividades em Espigão do Oeste

O Projeto Promotoria Ideal, desenvolvido pelo Ministério Público do Estado de Rondônia, iniciou suas atividades em 2017 na Promotoria de Espigão do Oeste no período de 28 a 30 de março.

As atividades tiveram início com a presença do Secretário-Geral do MP-RO, Promotor de Justiça Jesualdo Eurípedes Leiva de Faria; do Coordenador de Planejamento e Gestão (Coplan), Promotor de Justiça Jorge Romcy Auad Filho e o Diretor Administrativo, Christian Norimitsu Ito, que fizeram uma explanação acerca da proposta do projeto aos Promotores de Justiça Laila de Oliveira Cunha e Tiago Lopes Nunes, e aos servidores da Comarca de Espigão do Oeste.

A equipe do projeto é composta por servidores da Coplan, Cartório Judiciário, Seção de Infraestrutura (Seinf) e Gerência de Recursos Humanos (GRH).O projeto tem como objetivo geral a reorganização nas Promotorias de Justiça para promover a melhoria dos processos de trabalho, de forma a valorizar as habilidades e competências das equipes e otimizar os recursos disponíveis.

Lançado em 2015, o projeto atendeu, até 2016, 10 Promotorias de Justiça: Buritis, Machadinho do Oeste, São Miguel do Guaporé, Costa Marques, Alvorada do Oeste, Nova Brasilândia, São Francisco do Guaporé, Alta Floresta e Presidente Médici. Este ano, os trabalhos começaram por Espigão do Oeste e deverá atender também as Promotorias de Justiça de Pimenta Bueno, Guajará-Mirim, Colorado, Cerejeiras e Jaru. Em 2017, a Procuradoria-Geral de Justiça, a Secretaria-Geral e Coordenação de Planejamento e Gestão (Coplan) estão trabalhando para a Certificação das Promotorias que participaram do projeto em 2015-2016.

Fonte: Ascom MPRO